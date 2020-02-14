Вашингтон, , 00:22 — REGNUM Координатор американского Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс посетит Украину с официальным визитом 16 февраля, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Сообщается, что Сейлс прибудет в Киев после поездки на Мальту, а также после участия в Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. На Украине сотрудник Госдепа США проведет ряд встреч, посвященных «сотрудничеству по борьбе с терроризмом».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Украина подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк отмечал, что эта программа является одним из приоритетных направлений для Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина просит Запад дать ей «расширенные возможности» НАТО