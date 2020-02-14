Приштина, , 05:44 — REGNUM 13 февраля министр обороны Косово провел встречу с послом Хорватии в Косово Даниелой Баришич.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Чуни выразил Хорватии благодарность за всеобъемлющую помощь министерству обороны и Силам безопасности Косово (СБК), в настоящее время проходящим трансформацию в армию Косово, в том числе помощь в подготовке профессиональных военных кадров.

Министр Чуни сообщил Баришич о ходе процесса трансформации СБК, подчеркнув, что данный процесс абсолютно прозрачен и протекает в соответствии с установленным планом и при тесной координации со странами-партнерами.

Баришич, в свою очередь, поблагодарила Чуни за прием и заявила, что Хорватия, как и Косово, стремится к наращиванию двустороннего сотрудничества.

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