Приштина, , 05:41 — REGNUM 13 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти обратился к президенту Хашиму Тачи с предложение о встрече с целью согласовать позиции перед Конференцией по безопасности в Мюнхене.

Как сообщает албанское новостное агентство, согласование позиций было важно для Курти, поскольку в конференции также будет участвовать глава Сербии Александр Вучич и специальный представитель США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл, что означает, что в Мюнхене Курти впервые побеседует с главой Сербии в новом качестве. К тому же, Курти не раз отмечал необходимость проведения Косово скоординированной внешней политики.

Однако косовскому премьер-министру не удалось встретиться с президентом — уже рано утром тот улетел в Германию на встречу с Гренеллом.

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