Хмеймим, Сирия, , 23:59 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, остающиеся в зоне «Идлиб», за сутки устроили 24 обстрела сирийских поселений на прилегающих к зоне территориях, сообщил 13 февраля на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Обстрелам подверглись семь населённых пунктов в провинции Латакия, а также по три поселения в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

«За прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела», — сказал Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелам подвергаются территории вокруг зоны «Идлиб», на которых, в том числе, не проводится операций сирийской армии.

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