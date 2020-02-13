Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Посольство России в США рассматривает новые санкции Вашингтона против российских предприятий как «очередной всплеск русофобии» и «попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий». Об этом говорится в комментарии, опубликованном 13 февраля на странице диппредставительства в Facebook.

Ранее сегодня Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении российских предприятий машино‑ и приборостроения. Ими оказались «Научно-производственное объединение машиностроения» (Московская область), «Конструкторское бюро приборостроения» (Тула) и «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (Башкирия).

Основанием для введения ограничительных мер в Вашингтоне назвали «нарушение американских национальных режимов нераспространения» российскими предприятиями.

«Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН», — заявили в связи с этим в российском посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что для принятия подобных мер «нужны веские основания», однако американская администрация «снова никаких официальных доказательств не представила».

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