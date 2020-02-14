Приштина, , 05:36 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к главе правительства Косово Альбину Курти с письмом, в котором выразил надежду, что снятие пошлины 100% на товары из Сербии и взаимное признание друг друга станет станет приоритетом для нового правительства края.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Помпео:

«Теперь настало время для нормализации отношений с Сербией, основой для которого станет взаимное признание, и которое является необходимым условием для полной международной интеграции Косово. Соединённые Штаты поддержат вас в этом процессе».

Также в письме Государственный секретарь США поздравил Курти с формированием нового правительства и заявил, что Государственный департамент будет сотрудничать с Курти для достижения общих целей — экономического роста и установления верховенства права.

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