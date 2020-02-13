Вашингтон, , 23:37 — REGNUM На обещания Китая не применять первым ядерного оружия полагаться нельзя, заявил 13 февраля в Конгрессе глава американского стратегического командования Чарльз Ричард.

На слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил США американский адмирал заявил, что Китай может в свою сторону интерпретировать события, объявив, будто ядерное оружие уже применено. В таком случае они применят его, оправдываясь, что не они начали первыми.

Ричард «Они очень туманно объясняют свои намерения. В этом они очень сильно отличаются от России».

Например, китайцы, пояснил американец, могут сказать, что территория, на которой они применили ядерное оружие, принадлежит им, «поэтому это не считается нападением на вас».

Напомним, Китая в 2005 году объявил, что придерживается политики неприменения первым ядерного оружия. Эта стратегия прописана в «Белой книге», опубликованной министерством иностранных дел Китая.