Приштина, , 05:35 — REGNUM 13 февраля в ходе заседания парламента Косово депутат Демократической партии Косово (ПДК) Мёргим Люштаку повесил фотографию президента Косово Хашима Тачи прямо за креслом у спикера, Вьосы Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом эта партия, ныне находящаяся в оппозиции, выразила протест против перестановки портрета Тачи с установленного протоколом места в кабинете Османи. Напомним, Хашим Тачи является главой и основателем ПДК.

«Хашим Тачи — действующий президент Республики Косово и, согласно действующему законодательству, его фотография должна быть установлена на определенном месте в офисах всех государственных институтов страны», — прокомментировал свои действия Люштаку.

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