Лилонгве, , 23:11 — REGNUM В Малави прошли акции протеста с требованием отставки главы избиркома Джейн Анса, 13 февраля сообщает Agence France-Presse.

В митингах в Лилонгве и Блантайре приняли участие не менее 6000 человек — это много для небольшой африканской страны. Более массовые протесты страна за последние годы видела только после выборов 2019 года.

Причиной протестов в Малави является противодействие избиркома решению конституционного суда, который отменил победу президента Питера Мутарики на выборах 2019 года.

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