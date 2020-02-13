Анкара, , 22:59 — REGNUM Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам посла, в его адрес поступают угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб. Также Ерохов отметил нарастающую антироссийскую истерию в турецком сегменте социальных сетей.

Ерохов напомнил, что пять лет назад в Турции уже была подобная ситуация, когда сирийские правительственные войска освобождали от террористов город Алеппо. Тогда в Турции также раздували антироссийскую истерию и закончилось это плохо — турки намеренно сбили российский военный самолет в небе на Сирией, а посол России в Турции Андрей Карлов был убит.

Напомним, что Турция люыми способами пытается отторгнуть хотя бы часть территории Сирии, в частности, ю ту же провинцию Идлиб, в которой окопались террористы. Формально Анкара обещала поддерживать в Идлибе режим прекращения огня, но ничего подобного не происходит — боевики используют Идлиб как базу для постоянных нападений на сирийские правительственные войска и российскую авиабазу Хмеймим.

В итоге сирийская армия перешла в наступление и начала зачистку Идлиба. Начали гибнуть турецкие солдаты, внедренные в ряды террористов. Анкара ответила введение в Идлиб крупного воинского контингента с бронетехникой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в атаках на мирных жителей в Идлибе, но, конечно де, не привел никаких доказательств.