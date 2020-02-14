Москва, , 09:51 — REGNUM «В центре Москвы планируется сделать общественное пространство между Арбатом и Пречистенкой», — такая фраза звучала на встрече 13 февраля 2020 года с жителями Хамовников и Арбата тех, кто разрабатывает эту концепцию.

Естественно, жителей потрясло, что никто не думает о мемориальной ценности «золотой мили», уникальности этого места. Предлагается некий лунный или марсианский пейзаж с одинаковыми фонарями, карманами для парковки, уже всем надоевшей скользкой плиткой.

Лично я только и вздыхаю свободно, ступая на асфальт переулка, потому что по мощеной Пречистенке в дождь и снег идти без риска перелома просто нельзя! А теперь всем предлагают рисковать здоровьем во всем этом самом общественном пространстве.

Выступавшие были единодушны — нельзя унифицировать и обезображивать тем самым уютные переулки старой Москвы.

Главное, почему все это преподносится как некий безусловный факт, из серии «надо, Федя, надо»? Почему этого самого «Федю» не спрашивают, надо это ему или нет? Депутат Хамовников Александр Нахимсон, в частности, отметил, что надо бы сначала, не спеша, все обсудить, попробовать на одном переулке. А не за один-два года раскапывать весь центральный массив, чтобы потом все мучились.

«Мы по каждому чиху проводим публичные слушания, — сказал он. — А здесь обязательно надо провести общественные слушания, призвать экспертов. И сделать, предположим, Чистый переулок. Там будут проезды машин, будут закрыты какие-то магазины, жители потерпят неудобства. Но они будут знать, что они потерпят, а в следующем году будут делать Гагаринский, который в другом углу».

Еще резче выступила архитектор по профессии и одна из жительниц района Хамовники.

« Район, о котором сейчас идет речь, является жемчужиной мирового наследия, не только российского. И позориться таким образом никто из профессионалов, занимающихся проектированием и развитием этого района, права не имеет », — подчеркнула она, добавив, что здесь сосредоточены охраняемые памятники истории и культуры. Это вообще должны быть охраняемые, заповедные места.

Что уж говорить о неудобстве людей, которые живут здесь. В случае массовой перекладки коммуникаций, плитки, устройства парковочных карманов и пресловутых одинаковых фонарей, они не смогут ни минуты жить в тишине и покое. Это будет бесконечный шум грузовой техники, бензопил и перфораторов, пыль и грязь. И все это одномоментно на площади от Арбата до Пречистенки!

«Позор! Позор! Позор!» — дружно скандировал зал после выступления одного из тех, кто докладывал о предлагаемых переделках.

И это, конечно, позор. Зачем нам такие руководители «стольного града Москвы»? Они не ценят этот город. Они сами не родились и не жили в нем! Они привыкли, очевидно, к безлюдным пастбищам, полям, тундре, чему угодно, только не к городу, история которого ведется с 1147 года.

Москва менялась за эти столетия. Она более хаотична, чем выстроенный по плану Питер. Но этим она и прекрасна! Не унификацией, как оказывается, «общественного пространства», а своими неповторимыми переулками. Теперь уж и знаменитое «Ах, Арбат, мой Арбат!» не споешь. Не будет Арбата, а будет «общественное пространство». Но если все москвичи, те, кто живет здесь, выступят против, то не пройдет этот «план Барбаросса»! Всем надо встать на защиту исторического центра!

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