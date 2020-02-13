Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Американские сенаторы проголосовали за резолюцию, запрещающую президенту начинать войну с Ираном без одобрения Конгресса. Голосование проходило 13 февраля.

Напомним, Трамп 12 февраля призвал сенаторов отвергнуть эту резолюцию. Ранее он предупреждал, что всё равно наложит на неё вето.

Трамп пояснил, что если бы такое ограничение действовало, это не дало бы ему возможность провести военную операцию по устранению командующего КСИР Касема Сулеймани в начале года. А теперь ему хотят связать руки.

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