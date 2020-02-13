Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Истребители F-16 ВВС Турции сделали несколько попыток войти в воздушное пространство Сирии над зоной «Идлиб», но вытесняются боевыми самолётами ВКС России, сообщает 13 февраля издание The New York Times.

Издание утверждает, что первая такая попытка была сделана 3 февраля после артиллерийского удара армии Сирии по турецким военным.

По мнению New York Times, вопрос доступа турецких боевых самолётов в небо над северной частью Сирии является сейчас центральной темой переговоров Анкары и Москвы.

Отмечено, что недавнее уничтожение сирийского военного вертолёта ракетой ПЗРК, выпущенной из зоны, в которой находились как боевики, так и турецкие военные, может быть демонстрацией турецкого контроля над этой частью воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция наращивает своё военное присутствие на севере Сирии, требуя прекратить военную операцию против радикальных джихадистских группировок. По некоторым данным, в Идлибе уже находится до 10 тыс. турецких военных.

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