Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Американская военная база США на территории Польши, которая должна была войти в систему противоракетной обороны, будет достроена позже, чем планировалось ранее, сообщает 13 февраля Bloomberg со ссылкой на представителя Агентства по ПРО США Хизэр Кавалье.

По её словам, ранее ввод базы в эксплуатацию был намечен на 2018 год. теперь речь идёт о 2022 годе, и не исключён ещё один пересмотр даты начала функционирования объекта.

Пентагон запрашивает на 2021 финансовый год дополнительные $96 млн на завершение строительства базы. При этом Bloomberg утверждает, что главные проблемы со строительством возникли из-за компании-подрядчика John Wood Group Plc.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть баз противоракетной обороны США создаётся у границ России для перехвата российских баллистических ракет в случае ядерной войны ещё на старте.

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