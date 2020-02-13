Кидаль, , 21:56 — REGNUM Военные Мали завершили операцию по занятию города Кидаль на севере страны, 13 февраля сообщает агентство Reuters.

Операция по передислокации войск проходила три дня — в понедельник, 10 февраля, из Гао в Кидаль отправились 240 солдат. Отряд добрался в Кидаль без потерь.

Кидаль является ключевым городом для контроля над севером Мали. До 2015 года город находился под контролем сепаратистов.

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