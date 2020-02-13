Нур-Султан, , 21:55 — REGNUM Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултан Назарбаев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он попросил политического убежища Великобритании. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал эту ситуацию.

13 февраля в аккаунте Айсултана в социальной сети Facebook появилась информация о том, что он якобы попросил политического убежища в Великобритании, так как опасается за свою безопасность. До этого в ряде сообщений на своей странице Айсултан обвинил руководство Казахстана в коррупции, а также пожаловался на давление со стороны членов семьи.

Стоит отметить, что Айсултан далеко не в первый раз попадет в поле внимания СМИ. Он сам ранее признавался, что является наркоманом, а также заявил, что проходит курсе лечения от наркозависимости. Также известно, что в Великобритании он привлекался к ответственности за нападение на полицейского. При нападении Айсултан был в состоянии наркотического опьянения.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что комментировать сообщения Айсултана бессмысленно, так как он находится на стадии лечения от наркозависимости и под воздействием сильных психотропных препаратов.

«В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей», — сказал Абаев.