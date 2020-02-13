Сараево, , 21:52 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской 13 февраля в Сараево в здании президиума провел встречу с представителями так называемой «квинты» — послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает Al Jazeera Balkans.

На встрече также присутствовали президент Республики Сербской Желька Цвиянович и председатель совета министров Зоран Тегелтия.

Как отмечается, на встрече не присутствовали два остальных члена президиума БиГ от боснийских мусульман и боснийских хорватов.

Встреча прошла за закрытыми дверями, по ее итогам участники не сделали никаких заявлений.

Напомним, что в Боснии и Герцеговине разразился политический кризис из-за отказа представителей Республики Сербской участвовать в работе госорганов на уровне федерации. Представители РС требуют принятия нового закона о конституционном суде Боснии и Герцеговины без участия иностранных судей. Сейчас их трое в составе суда.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик заявил, что «Республика Сербская встала на путь выхода из БиГ, откуда нет возврата».

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