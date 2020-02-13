Брюссель, , 21:43 — REGNUM Военнослужащие США следовали установленным правилам в ходе конфликта с местными жителями в сирийской провинции Хасеке. Об этом 13 февраля заявил глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, американская сторона ещё продолжает изучать обстоятельства инцидента и выяснять, «кем были все вовлечённые стороны».

«Мы следовали своим стандартным процедурам. Пока это всё, что я могу сказать», — заключил глава Пентагона.

Напомним, накануне руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что в районе населённого пункта Харбат-Хамо американские военнослужащие в ходе конфликта с местными жителями открыли огонь на поражение, в результате чего был убит 14-летний мальчик, ещё одно гражданское лицо получило ранения.

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