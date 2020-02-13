Киев, , 21:42 — REGNUM Правительство Украины рассматривает вариант проведения переписи населения в Крыму и в республиках Донбасса при помощи космического спутника, заявил 13 февраля украинский «министр кабинета министров» Дмитрий Дубилет в эфире «Украинского радио».

По его словам, этот проект он уже обсуждал с представителями ООН, имена которых он предпочёл не раскрывать.

«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным», — сказал Дубилет.

Он отметил, что подобная методика уже применялась в Афганистане для подсчёта жителей неподконтрольных правительству территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года правительство Украины провело «электронную перепись» населения страны, насчитав 37,3 млн человек.

При этом одним из главных показателей, использованных для «электронного подсчёта», были SIM-карты для сотовых телефонов. Сколько граждан Украины используют более одной SIM-карты, кабмин подсчитывать не стал.

Читайте ранее в этом сюжете: Неграмотный министр-украинизатор, Украина и Венгрия: пат!