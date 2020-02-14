Тегеран, , 09:46 — REGNUM 13 февраля недавно назначенный посол Ирана в ЗагребеПарвиз Эсмаили представил свои верительные грамоты начальнику протокольного отдела Министерства иностранных и европейских дел Республики ХорватияЭмилии Вучинич-Маргете. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов, касающихся двусторонних связей в политической, научной, академической и культурной сферах. Эсмаэли выразил надежду, что в качестве нового посла Исламской Республики Иран (ИРИ) он сможет предпринять эффективные шаги по укреплению отношений между двумя странами и народами. Иранский дипломат поздравил Хорватию с успешными президентскими выборами, проведенными в стране, а также с председательством в Европейском Союзе.

Новый посол также отметил, что поддержка хорватского правительства и президента была бы весьма эффективной в осуществлении этих шагов, так как потенциал обоих стран позволяет развивать и расширять двусторонние связи на основе договоренностей, подписанных президентами двух стран во время их встречи в Тегеране в 2016 году.

Вучинич-Маргета, в свою очередь, подчеркнула заинтересованность своей страны в укреплении и дальнейшем развитии дружественных отношений с Ираном.