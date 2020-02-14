Тегеран, , 09:48 — REGNUM 13 февраля глава Администрации президента ИранаМахмуд Ваези заявил, что экономический терроризм США против Исламской Республики укрепил волю иранской нации в борьба с международными вызовами и угрозами. Об этом сообщило иранское агентствоMehr News.

Выступая на церемонии инаугурации в городе Тебриз, Ваези отметил, что он не отрицает экономических проблем, которые были созданы американскими санкциями и теперь стоят перед государством, однако, чем больше власти США усиливают своё давление на страну, тем мощнее становится воля иранского народа.

«Наши враги заявляли, что в течение трех месяцев они введут в нашей стране другую систему правления, однако мы прошли через эти угрозы и давление, а бдительный иранский народ в очередной раз показал, что он победит врага в любой битве», — сказал глава Администрации президента, после чего заявил, что сегодня Исламская Республика обладает всем необходимым, чтобы справиться с натиском и угрозами любого враждебного государства.