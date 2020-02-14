Тегеран, , 09:50 — REGNUM 13 февраля представитель Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что убийство генерал-лейтенантаКасема Сулеймани американским режимом в Багдаде стало началом конца американского присутствия в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии в память о генерале Сулеймани в Орумие (северо-запад Ирана), бригадный генерал Рамазан Шариф отметил, что миссия генерала заключалась в том, чтобы усилить сопротивление «сионистскому режиму».

По словам бригадного генерала, все заговоры США терпели неудачу из-за сопротивления и усилий со стороны Сулеймани.

«Убийство таких великих генералов всегда ведёт к сокрушительному падению врага», — подчеркнул представитель КСИР.

Напомним, что ранее 3 января генерал-лейтенант Касем Сулеймани, а также заместитель командующего иракскими народными мобилизационными подразделениями Абу Махди аль-Мухандэс, были убиты в результате авиаударов США в столице Ирака по прямому приказу президента США Дональда Трампа. В ответ на это Иран уничтожил хорошо оборудованную авиабазу США в Ираке «Айн аль-Асад».