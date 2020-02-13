Бразилиа, , 21:29 — REGNUM Greanpeace является никчёмной структурой, сообщил 13 февраля журналистам бразильский президент Жаир Болсонару.

Комментируя заявление Greanpeace в адрес властей, касающееся состава Национального совета по Амазонии, Болсонару заявил:

«Что такое вообще этот чёртов Greanpeace?! Это мусор!»

Он пояснил, что если в состав Национального совета по Амазонии включить губернаторов и секретарей по вопросам окружающей среды крупных городов, то он окажется неимоверно большим — в нём будет до двух сотен людей.

А так в совет входят 14 министров. И он будет, принимая решения, учитывать мнение глав и других представителей регионов, отметил Болсонару.

Напомним, Национальный совет по Амазонии стал с 11 февраля подведомственным вице-президенту Бразилии Антониу Гамилтона Моурау. В его состав не были включены губернаторы и представители общественности. Greanpeace осудил такое решение.