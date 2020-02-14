Тегеран, , 09:52 — REGNUM 13 февраля официально началась агитационная деятельность кандидатов в депутаты парламента 11-ого созыва. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно статье 56 «Закона о парламентских выборах» и статье 40 его исполнительного регламента, агитационная деятельность кандидатов, включенных в шорт-лист для голосования на выборах, начинается 13 февраля. В соответствии с вышеупомянутыми документами, срок агитационной деятельности парламентских кандидатов истекает 20 февраля.

Парламентские выборы в Иране назначены на 21 февраля 2020 года. Выборы пройдут в 200 избирательных округах 31 провинции государства. Иранский парламент состоит из 290 членов, которые избираются народом на четырехлетний срок. На предстоящих выборах более 57 миллионов иранцев будут иметь право голосовать за своих кандидатов. Около 3 миллионов человек отдадут свой голос впервые.