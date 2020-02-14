Тегеран, , 09:55 — REGNUM На конференции конференции «Школа сопротивления», состоявшейся в провинции Кум (Иран), представитель ХАМАСа в Тегеране Халед аль-Каддуми заявил, что так называемая «сделка века» администрации Трампа объединила мусульман во всем мире. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 13 февраля.

Аль-Каддуми отметил, что весьма противоречивый план, который был обнародован президентом США Дональдом Трампом, в конечном итоге «привел к единству и дружбе мусульман во всем мире». Представитель ХАМАСа также сообщил, что данный план уже стоял на повестке дня в 2006 году у бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

«Президент США Трамп верит в достижение победы в регионе, но все его злонамеренные цели обречены на провал», — заявил Халед аль-Каддуми, отметив, что люди смогли дружно выступить единым фронтом и отвергнуть «сделку века» администрации Трампа.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.