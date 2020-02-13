Обнинск, Калужская область, , 21:29 — REGNUM Глава администрации Обнинска — наиболее удачная кандидатура на пост врио губернатора Калужской области. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Калужской области V созыва, политолог из Обнинска Александр Трушков.

Официальный герб города Обнинска Admobninsk.ru

На его взгляд, Владислав Шапша уравновешивает все центры влияния Анатолия Артамонова, который сам когда-то вернулся в политику именно из Обнинска. Сегодня Артамонову будет куда проще передавать дела хорошо знакомому ему коллеге.

«Владислав Валерьевич Шапша является аккуратным и вдумчивым руководителем, который не будет выжигать огнём все, что связано с прежним губернатором, а постарается инкорпорировать основных игроков в новую структуру», — считает собеседника агентства.

«Однако стоит помнить, что этот год крайне сложен с электоральной точки зрения: предположительно в апреле нас ожидает голосование по поправкам в Конституцию; в сентябре — полный спектр областных выборов (муниципальные, Законодательное собрание, губернатор); в декабре не исключены и досрочные выборы в Госдуму. Пройти этот цикл без Артамонова, успешно руководившего регионом порядка 20 лет, будет весьма непросто», — сказал Александр Трушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Анатолий Артамонов покинул пост губернатора Калужской области. Врио главы региона назначен Владислав Шапша, до этого руководивший администрацией Обнинска.

Читайте ранее в этом сюжете: «Молод, талантлив, есть контакт с людьми»: о назначении калужского врио