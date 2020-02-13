Киншаса, , 21:17 — REGNUM Военные и миротворцы ООН в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) отчитались об операции против боевиков группировки ADF на востоке страны, 13 февраля сообщает Agence France-Presse.

По сообщению МООНСДРК, в ходе совместной операции в Бени были взяты в плен 40 боевиков группировки.

Группировка ADF причастна к нападениям на гражданских и гуманитарных работников на северо-востоке Конго, от рук боевиков за год погибли сотни человек.

Читайте также: Боевики устроили резню в двух деревнях на востоке Конго