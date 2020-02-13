Киев, , 21:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области должен быть построен «город-сад» для возможных переселенцев из Крыма. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте президента Украины.

По словам Зеленского, строительство «города-сада» в Херсонской области для переселенцев из Крыма должно начаться уже в 2020 году. Также Зеленский обещает, что на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на границе с Крымом создадут «специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, будут построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».

Зеленский пояснил, что его идея в том, чтобы по-другому относиться к крымчанам.

«Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — поясняет Зеленский.

На КПВВ на границе Крыма крымчане должны будут иметь возможность сразу получить все необходимые документы, а также информацию о том, что они могут поступить в любой вуз на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Был проведен референдум о самоопределении, по результатам которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возврат в Россию.

На Украине, однако, не признают результаты референдума и продолжают считать Крым своей территорией. При этом власти в Киеве сделали все для того, чтобы жители полуострова не захотели возвращаться на Украину. Крыму была перекрыта подача пресной днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, полуострову отключили подачу электроэнергии, заблокировали поставки продовольствия и многое другое.

При этом в Киеве отмечают, что силовыми методами они полуостров вернуть, конечно же, не смогут, однако попробовать сделать это «мягкой силой» попытаются.

Стоит отметить, что способность Украины построить «город-сад» в в степях Херсонщины вызывает большие сомнения.