Лондон, , 21:13 — REGNUM Министры внутренних, иностранных дел, юстиции и обороны Прити Пател, Доминик Рааб, Роберт Бакленд и Бен Уоллес сохранили свои посты в новом правительстве Бориса Джонсона, сообщает 13 февраля пресс-служба британского кабинета министров.

Также в правительстве Джонсона на прежних должностях остались министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр внешней торговли Элизабет Трасс, министр транспорта Грант Шэппс, министр образования Гэвин Уильямсон, министр по вопросам труда Териз Коффи и министр по делам регионов Роберт Дженрик.

Также на своих должностях остались министр по делам Уэльса Саймон Харт и министр по делам Шотландии Алистер Джек.

Сменился человек на должности министра по вопросам международного развития — Энн-Мари Тревелиан, а ранее занимавшее это кресло Алок Шарма стал министром по делам бизнеса. Министром культуры назначен Оливер Дауден, министром по делам Северной Ирландии — Брэндон Льюис, министром охраны окружающей среды — Джордж Юстис, министром по вопросам международного развития — Энн-Мари Тревелиан.

Напомним, Британия вступила в переходный период после выхода из состава ЕС. Завершится он к 2021 году.

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