Душанбе, , 21:13 — REGNUM На выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана за 63 депутатских мандата будет бороться 241 кандидат: 176 кандидатов по 41 одномандатному избирательному округу и 65 — по партийным спискам единого общереспубликанского избирательного округа. Такие данные приводят местные СМИ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны (ЦИК).

Сейчас в Таджикистане продолжается предвыборная агитация, которая продлится до 28 февраля включительно. 29 февраля — «день тишины».

Отмечается, что выборы в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана, которые пройдут 1 марта 2020 года, признаются состоявшимися в том случае, если на голосование придёт не менее 50% от общего числа зарегистрированных избирателей — около 4,7 млн человек.

Проголосовать можно будет с 6:00 до 22:00 по местному времени. Бюллетени будут напечатаны на таджикском, узбекском, киргизском и русском языках.

Предварительные итоги выборов будут известны 2 марта 2020 года.

Отмечается, что среди официально зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты парламента страны присутствует 48 женщин.

Ранее по теме: ЦИК Таджикистана утвердила списки кандидатов в депутаты от всех партий