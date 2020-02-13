Кишинёв, , 21:08 — REGNUM В Молдавии пять ключевых партий и блоков, от правоцентристского до праворадикального толка, намерены заключить соглашение, цель которого — не допустить переизбрания нынешнего президента-социалиста Игоря Додона на второй срок на выборах в конце этого года. Как отметил в интервью ИА REGNUM политолог Александр Ангели, от соглашения, уже получившего название «пакт против Додона», в первую очередь выиграют радикалы, а проиграют более умеренные участники.

На данный момент известно, что «пакт о ненападении» могут подписать партия «Действие и солидарность» (лидер Майя Санду), партия «Платформа Достоинство и правда» (лидер Андрей Нэстасе), Партия национального единства (лидер Октавиан Цыку), Либерально-демократическая партия Молдовы (лидер Тудор Делиу) и блок UNIREA (лидер Дорин Киртоакэ).

«Первые две из этих политических сил до недавнего времени позиционировали себя как умеренные правоцентристских партии. Правда, после проигрыша на выборах мэра Кишинева Нэстасе впал в политическую истерию и резко сместился вправо, усилив геополитическую, националистическую и антироссийскую риторику. Санду как политик, претендующий на роль лидера оппозиции №1, пытается балансировать, чтобы, с одной стороны, не потерять голоса справа, но и не скатиться в радикализм, чтобы не разочаровать центристских сторонников», — отметил Ангели.

Именно Санду, по его словам, может проиграть от «пакта против Додона», поскольку «тем самым она ставит себя как бы на один уровень не только с Нэстасе, которого она давно переросла, но и с маргиналами вроде Октавиана Цыку и коррупционерами вроде Дорина Киртоакэ».

«В целом даже количественно окрас этого «пакта» будет откровенно коричневым. Как минимум три из пяти сил — радикальные русофобы и румыноунионисты. И раз Санду с ними, то тому же Додону будет куда легче убедить левоцентристский и центристский электорат проголосовать именно за него. Впрочем, все будет зависеть от грамотности команды политтехнологов Санду — сможет ли она этим пактом нейтрализовать конкурентов справа или, напротив, — станет их жертвой», — подвел итог эксперт.

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