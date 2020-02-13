Душанбе, , 20:49 — REGNUM При министерстве транспорта Таджикистана появилось новое учреждение, которое займется содержанием автомобильных тоннелей: обеспечение освещения, вентиляции, а также эвакуация застрявших внутри тоннелей машин.

По словам министра транспорта Таджикистана Худоёра Худоёрзода, новое ведомство было создано по поручению правительства страны.

Пока штат сотрудников будет включать в себя 18 специалистов. Однако со временем планируется увеличить количество сотрудников нового ведомства.

Министр отметил, что всё необходимое оборудование и техника, а также специальная одежда для сотрудников уже закуплены.

Учреждение будет заниматься обслуживанием четырех действующих на автодорогах Таджикистана тоннелей: «Хатлон», «Озоди», «Истиклол» и «Шахристон». Общая их протяжённость составляет более 18 километров.

На строительство тоннелей было потрачено 250 млн долл. и двадцать лет упорной работы.