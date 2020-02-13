Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Министерство обороны США приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия уже в текущем, 2020 году. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

Он заявил, что 2020 год в США является ключевым доя разработки гиперзвукового оружия. Пентагон планирует начать активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства гиперзвуковых систем.

Ричард подчеркнул, что наличие у США гиперзвукового оружия должно обеспечить постоянное и видимое глобальное присутствие Вашингтона, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога. Также в Пентагоне уверены, что гиперзвуковое оружие обеспечит эффективный потенциал сдерживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России уже есть гиперзвуковое оружие. Об этом российский лидер заявил еще в марте 2018 года, оглашая свое послание Федеральному собранию.