Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Уволенную в 2018 году сотрудницу Белого дома Хоуп Хикс снова возьмут в штат, сообщает 13 февраля Bloomberg.

Хикс, которая призналась в «безобидной лжи» в интересах американского президента Дональда Трампа, будет работать консультантом главы государства по подготовке к президентским выборам.

По работе она будет связана с советником Трампа Джаредом Кушнером.

Напомним, Хикс уволилась в марте 2018 года в рамках дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. На слушаниях она сказала, что прибегала в интересах Трампа ко лжи.

Отметим, что в команде Трампа она работала во время предвыборной кампании и в первый год с небольшим — до разбирательства в Конгрессе и увольнения. В Белом доме Хикс курировала информационно-пропагандистскую политику команды Трампа, являлась ключевой фигурой в работе со СМИ.

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