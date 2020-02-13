Рим, , 20:32 — REGNUM Члены коалиционного правительства Италии, представляющие партию Маттео Ренци «Живая Италия», не будут участвовать в ближайшем заседании правительства, заявил Ренци журналистам в четверг, 13 февраля.

Поводом для такого жеста стало решение других партий коалиции утвердить поправки в законодательство об исковой давности преступлений. В партии Ренци с ними не согласны и считают их утверждение (без учета их позиции) недопустимым.

В свою очередь представители либералов, а также беспартийный глава правительства Джузеппе Конте считают недопустимыми действия самого Ренци. Такое поведение, по их словам, ставит под угрозу существование коалиции.

Эксперты в свою очередь полагают, что ситуация разрешится мирно. Ренци своими действиями лишь добивается больших уступок по другим вопросам — без голосов его небольшой партии у коалиции нет большинства, и либералы с популистами вынуждены прислушиваться к владельцу «золотой акции». Все три партии коалиции имеют возможность удержаться во власти только совместными силами, что и делает компромисс почти неизбежным.