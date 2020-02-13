Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Для защиты США в XXI веке нужны новые технологии, а те, что существуют, не годятся, заявил 13 февраля в Конгрессе глава Северного командования американских ВС Терренс О'Шонесси.

На слушаниях в комитете Сената по делам вооружённых сил Соединённых Штатов американский генерал заявил, что защищать нацию с технологиями ХХ века уже невозможно.

Напомним, в конце января О'Шонесси заявил, что Россия «продолжает наращивать всё более агрессивные меры».

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