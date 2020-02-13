Париж, , 19:59 — REGNUM Российский гражданин Александр Винник, которого экстрадировали из Греции во Францию 23 января в связи с обвинениями в киберпреступлениях, заявил своей невиновности и обвинил власти Франции в бесчеловечном отношении, нарушении его прав, а также запрете на общение с адвокатом и семьей. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Винника, направленное судебным расследователям.

Винник пишет, что ему запрещают общаться с адвокатами, ему запрещают совершать телефонные звонки.

«Я хотел бы беспрепятственно общаться со своими адвокатами и прошу французские власти прекратить этому препятствовать», — сказано в заявлении Винника.

Известно, что его интересы представляют адвокаты Ариан Зимра, Зои Константопулу, Тимофей Мусатов и Жюльетт Шапель.

Также Винник констатирует, что ему не разрешают общаться с его больной супругой и детьми.

«Я хотел бы общаться со своей женой, которая больна раком мозга, и с двумя моими детьми, в возрасте пяти и восьми лет, этому общению также препятствуют. Отсутствие связи с моей семьей вызывает у меня крайнюю тревогу и является бесчеловечным обращением», — пишет российский гражданин Винник.

Кроме того, Винник указывает, что он не говорит на французском языке и хотел бы получать информацию, которая касается его положения и прав, на русском языке. Он требует, чтобы все материалы его дела были переведены на русский язык, чтобы он мог их понять.

При этом Винник подчеркивает, что хотел бы назначить переводчика, которому он доверяет, а тот переводчик, что назначена судом, не вызывает у него доверия, так как она попросту отказалась переводить происходящее в зале суда и даже переводила неправильно то, что Винник сказал о состоянии своего здоровья.

Помимо прочего Винник подчеркивает, что его экстрадиция из Греции во Францию была незаконной и осуществлялась вне каких-либо правовых норм. Винник уверен, что преследуют его по политическим мотивам. Он ставит под сомнение свое подследственное заключение и незаконный характер отказа ему в любых правах, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.

Винник уверен, что на него уже два года оказывается беспрецедентное давление с целью склонить его к отказу от своих прав. Также он уверен, что его хотят склонить к сотрудничеству с США, которым просто нужны его технические навыки, и эти навыки Вашингтон хочет использовать против России.