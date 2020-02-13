Москва, , 19:50 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов побеседовал по телефону с главой турецкого генштаба генералом Яшаром Гюлером, сообщает 13 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Темой переговоров были ситуация в Сирии, события в Идлибской зоне, а также вопросы двусторонней повестки дня.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в Идлибской зоне деэскалации», — указано в сообщении пресс-службы.

О результатах переговоров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала февраля в сирийской провинции Идлиб обострилась обстановка. В ответ на участившиеся провокации незаконных вооружённых формирований и радикальных группировок сирийская армия начала военную операцию по освобождению территории от боевиков. Турция требует остановить наступление и усиливает свои войска на сирийской территории.

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