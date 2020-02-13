* ИГ — запрещённая в России организация

Сараево, , 20:42 — REGNUM * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Общее количество боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из стран Западных Балкан составляет более 1200, из них 350 — выходцы из Боснии и Герцеговины. Такие данные приводит портал banjaluka.net со ссылкой на данные спецслужб БиГ.

Согласно этим данным, большинство боевиков выходцы из Косово и Метохии — 403 человека, за ними следует БиГ — с 350 боевиками, Албания — около 200 человек и Северная Македония — 156.

«Возвращение этих террористов на Балканы будет означать настоящую проблему» , — отмечается в докладе.

Также отмечается, для местных судебных властей проблема заключается в том, что нет конкретных доказательств того, что они совершали преступления, а службы безопасности предупреждают, что они будут формально и юридически свободными гражданами.

Кроме того, в документации говорится, что на Западных Балканах также есть проблема, связанная с экономическим проникновением Турции и Катара в Албанию, Северную Македонию, Косово и Боснию и Герцеговину. Это явление рассматривается как фактор риска повышения террористической опасности.