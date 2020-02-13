Москва, , 19:44 — REGNUM 13 февраля состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и начальником генштаба Турции Яшаром Гюлером. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в Идлибской зоне деэскалации» — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни ситуация в Идлибе резко обострилась, участились инциденты с участием сирийских проправительственных сил и турецких военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала такое развитие событий с невыполнением Турцией взятых на себя обязательств.