Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Американское командование не планирует расширять ядерные силы, заявил 13 февраля в Конгрессе глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

На слушаниях в комитете Сената по делам вооружённых сил Соединённых Штатов американский адмирал заявил, что Вашингтон не стремится к ядерному паритету с Россией.

Россия, по его данным, за последние 15 лет сильно модернизировала и расширила свой ядерный арсенал, а вот США этого не делали, продлевая «срок службы систем, которые уже есть».

Комментируя заявления политиков о начале гонки вооружений, адмирал сказал, что удивлён, что не понимает, на чём основана идея гонки вооружений, откуда она вообще взялась, ведь последние 15 лет американцы действовали иначе:

«В некоторых случаях мы ждали 15 лет, пока наши системы не достигнут абсолютного максимума с точки зрения срока их службы, прежде чем мы заменили их просто такими же в рамках нашей ядерной триады».

Адмирал отметил, что как бы Россия и Китай ни наращивали ядерный потенциал, Штатам необходимо «достаточное количество вооружений, позволяющее обеспечить национальную оборону», нет целей догонять и перегонять Москву и Пекин.

Напомним, в Пентагоне не раз критиковали идею новой гонки вооружений, но американские политики регулярно называют Россию (да и Китай тоже) основной угрозой безопасности США. Американский военный бюджет растёт год от года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что пока у Вашингтона нет договорённостей с Москвой и Пекином, «единственный путь для нас — создавать самые мощные ядерные силы в мире».

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