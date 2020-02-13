Каракас, , 19:10 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса 13 февраля прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы подать жалобу от имени народа республики на санкции со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба МИД Венесуэлы.

Как отмечается, Каракас рассматривает односторонние ограничительные меры, последовательно вводимые Вашингтоном с 2014 года, как «преступление против человечности со стороны правительства Соединённых Штатов».

Напомним, накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что власти латиноамериканской страны также намерены подать иск в Международный суд ООН в связи с ущербом, который США пытаются нанести венесуэльским компаниям.

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