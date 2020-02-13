Абуджа, , 18:56 — REGNUM Число погибших от нападения боевиков «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в штате Кадуна в Нигерии возросло до 21 человека, 13 февраля сообщает агентство «Синьхуа».

Нападение произошло ещё 11 февраля в деревне Бакали. Ранее было известно, что число погибших превышает 10 человек.

Исламистская группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует на севере Нигерии, в Нигере, Камеруне и Чаде, и совершает атаки почти ежедневно.

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