Москва, , 18:56 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ выявила десять НПО и СМИ, чья деятельность направлена на пропаганду и легализацию наркотиков, в их числе крупные медиахолдинги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В их числе «Национальный фонд в поддержку демократии», «Международный республиканский институт», «Национальный демократический институт», «Атлантический совет», фонд «Открытое общество» — все из США, «Открытая Россия» (Англия), «Человек в беде» (Чехия) и три крупнейших медиахолдинга «Медуза» (Латвия) BBC (Англия), «Радио Свобода» (США), перечислил Пискарёв.

«Есть и другие… НПО, нежелательные в России, плюс при поддержке СМИ-иноагентов пытаются формировать здесь, в РФ, среди молодёжи позицию о необходимости и легализации наркотиков. Это недопустимо», — заявил глава комиссии.

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