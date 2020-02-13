Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM Вопрос снятия Лондоном антироссийских санкций нет смысла обсуждать, пока не закончился переходный период, в котором находится Великобритания после выхода из ЕС, сообщила 13 февраля журналистам британский посол в РФ Дебора Броннерт.

Она напомнила, что Британия находится в переходном периоде в рамках выхода из ЕС, и это состояние закончится 1 января 2021 года. До тех пор санкции, введённые Лондоном в отношении Москвы, будут продолжать действовать.

Броннерт «В какой степени останутся или будут отменены санкции в отношении России со стороны Великобритании по окончании переходного периода, говорить пока преждевременно».

Она отметила, что решение Лондона по снятию антироссийских санкций будет приниматься с учётом ситуации с Крымом, Донбассом и состояния отношений Москвы и Киева.

Напомним, Британия в 2014 году ввела санкции против России вслед за Соединёнными Штатами — как и все страны ЕС. 31 января состоялся Brexit, и теперь у британцев появилась теоретическая возможность лавировать свободнее в принятии международных решений.

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