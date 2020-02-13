Москва, , 18:43 — REGNUM Генконсульство Саудовской Аравии будет открыто в Казани. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ доступен на портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочными представителями президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства королевства Саудовская Аравия», — говорится в документе.

В консульский округ, согласно распоряжению, войдут все 14 регионов Приволжского федерального округа: Башкирия, Марий Эл. Мордовия, Татария, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также Пермский край. И четыре республики Северо-Кавказского федерального округа: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария.

Правительству Татарии рекомендовано выделить для создания консульства служебное и жилое помещение на условиях аренды или приобретения Саудовской Аравией. Также властям республики предстоит решить все соответствующие организационные вопросы.

ИА REGNUM напоминает, о планах открыть генконсульство в Казани говорил еще летом 2019 года на тот момент глава минэнерго королевства Халед аль-Фалех. Глава энергетического ведомства отмечал, что наличие консульства облегчит процесс получения виз российскими мусульманами, которые готовятся совершить хадж.