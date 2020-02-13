Москва, 13 февраля 2020, 18:43 — REGNUM Обостряя отношения с РФ, Турция рискует получить крайне болезненный удар по своему кошельку, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в нападении на мирных жителей Идлиба.
Так что, как пояснил Эрдоган, у России есть достаточно способов ограничить боевые возможности Турции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе.