Москва, , 18:43 — REGNUM Обостряя отношения с РФ, Турция рискует получить крайне болезненный удар по своему кошельку, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в нападении на мирных жителей Идлиба.

«Было бы лучше, если бы Эрдоган ограничивался только заявлениями и не посылал свою артиллерию на поддержку террористов, — сказал Вассерман. — Я думаю, что вчера, отвечая на звонок Эрдогана, наш президент напомнил ему, что было, когда четыре года назад турецкие истребители сбили наш штурмовик, возвращавшийся с боевого задания неподалеку от Турции. Тогда Турция получила такой удар по кошельку, что это быстро выправило ей голову. Кроме того, тогда американцы, воспользовавшись ослаблением Эрдогана, попытались его свалить руками турецких военных, и есть основания полагать, что наша разведка ему об этом как-то сообщила».

Так что, как пояснил Эрдоган, у России есть достаточно способов ограничить боевые возможности Турции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе.