Москва, , 18:41 — REGNUM История реализации Минских соглашений, а вернее её отсутствие, являет собой нечто новое в практике международных отношений, считает депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), которая прокомментировала предложение провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений 18 февраля 2020 года, о чём сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда одна сторона — Украина, по сути, отказывается их выполнять, а потом заявляет, что соглашения «не работают» и надо их переписать на более выгодных для Киева условиях, передав украинской стороне контроль над границей. При этом санкции за «невыполнение» Минских соглашений наложены на Россию», — подчеркнула Панина.

«Толкая Украину к невыполнению Минских соглашений и продолжая сохранять санкции в отношении РФ якобы за срыв Минского процесса, Запад ставит под сомнение собственную международно-правовую дееспособность, поскольку его нынешняя позиция в данном вопросе — это позиция «невменяемого», — констатировала Панина.