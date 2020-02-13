Вашингтон, 13 февраля 2020, 18:50 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) полезен, но не в полной мере учитывает интересы США, заявил 13 февраля в Конгрессе глава американского стратегического командования Чарльз Ричард.
На слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил США американский адмирал заявил, что Москва «в целом соблюдает» СНВ-3, и от этого договора и Россия и Штаты в выигрыше.
Напомним, США решают, продлить ли СНВ-3, срок которого истекает через год. В августе американский министр обороны Марк Эспер предложил согласиться на продление договора, если в него будет включено «всё новое оружие, которое стремится получить Россия».
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