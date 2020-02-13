Москва, 13 февраля 2020, 18:30 — REGNUM Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживают люди, как и он, мечтающие о возрождении имперского величия, сгоревшего в Первой мировой войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции выступил 12 февраля на заседании правящей партии с жёсткой критикой действий правительственных войск Сирии. По его словам, Турция нанесёт удар по вооружённым силам Сирии, если нападения со стороны войск сирийского президента Башара Асада продолжатся.
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