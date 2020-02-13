Москва, , 18:30 — REGNUM Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживают люди, как и он, мечтающие о возрождении имперского величия, сгоревшего в Первой мировой войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«У Эрдогана, кроме внешней политики, есть ещё и внутренняя. Его поддерживают люди, так же, как и он, мечтающие о возрождении былого имперского величия, сгоревшего в Первой мировой войне, — сказал Вассерман. — Мустафа Кемаль не от хорошей жизни начал на обломках империи строить мононациональное, да ещё и светское государство. Он это сделал, потому что другого выхода тогда просто не было. Сейчас Турция окрепла по сравнению с временами вековой давности. И там есть немало желающих возродить то, что происходило век назад. Соответственно, именно эти люди поддерживают Эрдогана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции выступил 12 февраля на заседании правящей партии с жёсткой критикой действий правительственных войск Сирии. По его словам, Турция нанесёт удар по вооружённым силам Сирии, если нападения со стороны войск сирийского президента Башара Асада продолжатся.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган не исключает переговоры с Трампом по ситуации в Сирии